أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أمس أحكامًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. وتضاف هذه الدوائر إلى 19 دائرة سبق أن ألغت انتخاباتها الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارات سابقة، ما يعني إلغاء الانتخابات في 48 دائرة انتخابية من أصل 70 دائرة انتخابية.

ويثير إلغاء الانتخابات في 68% من إجمالي دوائر المرحلة الأولى، عدة أسئلة حول أثر هذه الأحكام على الدوائر الملغاة، ومصير جولة الإعادة وهل يمتد البطلان للانتخابات كلها، أم لا؟. وهي الأسئلة التي أجاب عنها مصراوي في تغطيته الخاصة عن الانتخابات وحكم الإدارية العليا، وكان أبرزها:

ماذا يعني إلغاء نتيجة انتخابات النواب في بعض الدوائر؟

يقول المحامي بالنقص محمد حامد سالم إن أحكام الإدارية العليا سواء الخاصة بإلغاء نتائج الانتخابات أو رفض الطعون، تعد أحكاما نهائية وباتة وستنفذ دون الطعن عليها. وأكد أن حكم الإدارية العليا يُحدد شكل جولة الإعادة، وكذلك الانتخابات برمتها.

ما مصير المرحلة الأولى لـ انتخابات النواب؟

أكد المحامي بالنقض نشأت عبدالعليم، المرشح عن الدائرة الرابعة بأسيوط ووكيلًا عن 6 مرشحين أن ما سيجري لاحقًا هو أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصبحت ملزمة بوضع جدول زمني جديد يشمل الـ48 دائرة الملغاة.

لماذا استبعد حكم الإدارية الفائزين في الجولة الأولى من الإعادة؟

وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتسب الفائزون في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، ما يجعل مسألة النظر في الطعن على عضويتهم من اختصاص محكمة النقض وحدها.

ما موقف جولة إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى؟

في تصريحات خاصة لمصراوي، قال المحامي بالنقص رأفت فرج، إن جولة الإعادة الخاصة بدوائر المرحلة الأولى من انتخابات النواب لن تضم الدوائر الصادر بشأنها أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائجها، وسيتم تحديد موعد لاحق لخضوها بذات القوائم المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال الانتخابات كاملة؟

قال المحامي أسعد هيكل، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن المحكمة الإدارية العليا لا تملك الحكم ببطلان انتخابات مجلس النواب برمتها، لكنها تملك إبطال مرحلة معينة أو عدة دوائر فقط، لأنها مقيدة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للمادة 12 من القانون المنظّم لعمل الهيئة.

أول تعليق من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إبطال نتائج 29 دائرة

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قال لمصراوي، إن الهيئة تنتظر أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن إبطال بعض الدوائر الفردية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مؤكداً التزام الهيئة بتنفيذ الأحكام القضائية والجدول الزمني للانتخابات، وسيُصدر بيان لتحديد موعد مؤتمر صحفي بعد استلام ودراسة الأحكام.

