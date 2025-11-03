إعلان

راقصة السوشيال ميديا في قبضة مباحث الآداب

07:06 م 03/11/2025

المتهمة

في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة مروجي المحتوى غير الأخلاقي عبر الإنترنت، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى قامت بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت الأجهزة الأمنية انتشار عدد من الفيديوهات تظهر فيها المتهمة ترقص بطريقة غير لائقة، ما أثار استياء المتابعين ودفع الجهات المختصة للتحقق من مصدرها وهوية صاحبتها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد مكان تواجدها وضبطها بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الواقعة، مؤكدة أنها كانت تهدف من وراء نشر تلك المقاطع إلى زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلوجر صانعة محتوى رقص مشاهدات أرباح مباحث الآداب

