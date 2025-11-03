فيديو متداول يكشف واقعة بلطجة في المنتزه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار استياء واسع، أظهر أحد الأشخاص يشكو من اعتداء متكرر على والده وتحطيم كاميرات المراقبة المثبتة أمام منزله بمنطقة المنتزه في الإسكندرية.

التحريات الأمنية كشفت تفاصيل الواقعة، وتبين أنه في 31 أكتوبر الماضي تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا من أحد السكان يفيد بتضرره من عامل يقيم معه في نفس العقار، بعدما أقدم الأخير على ممارسة أعمال بلطجة وإتلاف كاميرات المراقبة باستخدام قطعة حديدية.

بتقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة معللًا ذلك باعتراضه على تركيب الكاميرات داخل العقار.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة