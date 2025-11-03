الداخلية تضبط 95 ألف مخالفة مرورية وتكشف 83 سائقًا يتعاطون المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية وتحقيق السيولة في حركة المرور.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 95142 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص 1437 سائقًا للمركبات، وتبين إيجابية 73 حالة لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وفي إطار الحملات المكثفة بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 846 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 126 سائقًا تبين إيجابية 10 منهم لتعاطي المواد المخدرة، فضلًا عن ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 31 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة مخالفة لقانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري في الشوارع والطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات