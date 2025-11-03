كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيق في واقعة مأساوية شهدتها منطقة منشأة القناطر، بعدما أقدمت زوجة على القفز من شرفة شقتها بالطابق الثاني، عقب ضبطها من زوجها في وضع مخل مع جارها داخل شقة الزوجية، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول سيدة مصابة بكسور ونزيف داخلي، وتبين من التحريات الأولية أن زوجها ضبطها في وضع مخل مع أحد الجيران داخل غرفة بالشقة.

وكشفت التحريات أن الزوج، البالغ من العمر 30 عامًا، استيقظ في ساعة متأخرة من الليل، فلاحظ اختفاء زوجته (23 عامًا) من الفراش. وبعد بحث قصير داخل الشقة، سمع أصواتًا خافتة من غرفة مجاورة، فتوجه لاستطلاع الأمر، ليتفاجأ بزوجته في أحضان الجار.

نشبت مشاجرة عنيفة بين الزوج والعشيق، تبادل خلالها الطرفان الضرب، ما أسفر عن إصابتهما بجروح وكدمات. وأثناء العراك، استغلت الزوجة انشغالهما وقفزت من شرفة غرفة طفلها في محاولة للهروب، فسقطت على الأرض مصابة بإصابات بالغة.

نُقلت الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأثناء استجوابها اتهمت زوجها بإلقائها من الشرفة إثر خلاف بينهما، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ساعات من وصولها.

عقب إخطار المستشفى، انتقلت قوة من مركز شرطة منشأة القناطر إلى محل الواقعة، وألقت القبض على الزوج والجار، حيث تبين إصابتهما بجروح نتيجة المشاجرة.

وخلال التحقيقات، أنكر الزوج ما نُسب إليه، مؤكدًا أنه ضبط زوجته في وضع مخل، وأنها هي من ألقت بنفسها من الشرفة أثناء العراك.

وأشارت تحريات مباحث الجيزة إلى صحة رواية الزوج، إذ أقر الجار بعلاقته غير الشرعية بالزوجة وتفاصيل الواقعة كاملة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وبيان حقيقة ما جرى داخل الشقة في تلك الليلة.