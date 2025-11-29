إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الرابعة بأسيوط

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الرابعة بأسيوط.

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارا برفض 100 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب لزوال شرط المصلحة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت ظهر اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.

وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل فى 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.