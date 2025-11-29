إعلان

القبض على شخص يروج مقاطع قديمة على فيسبوك لتحقيق أرباح مالية

كتب : علاء عمران

02:17 م 29/11/2025

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو لوقائع قديمة، سبق نشر أخبار بشأنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، والزعم بأنها أحداث حديثة.
وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه بعد الفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة. وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع على صفحته لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.
واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

