الإدارية العليا تعيد المراجعة في 187 طعنًا على انتخابات المرحلة الأولى

كتب- محمود الشوربجي:

أعادت المحكمة الإدارية العليا 187 طعنًا للمرافعة في جلسة خاصة اليوم، وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز الخاصة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض لعدم الاختصاص، ليبقى أمامها العدد الأكبر من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الجلسة السابقة، استعرضت الدائرة المختصة مذكرات الدفاع وتقارير هيئة مفوضي الدولة وكافة المستندات المقدمة، مع الإبقاء على 187 طعنًا للفصل فيها بجلسة اليوم بعد جلسة مطوّلة.