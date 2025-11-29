إعلان

خلال 24 ساعة.. ضبط 10 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم بالمخالفات

كتب : علاء عمران

11:57 ص 29/11/2025

ضبط 10 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم بالمخالفات- أرشيف

كتب- علاء عمران:
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، نحو 10 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم قبل طرحه بالأسواق بالمخالفة للقانون.
وتأتي الضبطيات ضمن حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية والبلدية الحرة والمدعمة، لضبط المخالفات التموينية ومنع أي محاولات للتلاعب في السلع الأساسية، خاصة الدقيق والخبز.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات البيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار، منعًا لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

