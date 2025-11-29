150 ألف جنيه نفقة متجمدة.. نظر دعوى ضد إبراهيم سعيد

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة، نظر الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بشأن نفقة تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه.

تحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أجلت في جلسات سابقة النظر فيها لإعلان اللاعب قانونيًا بأمر الدفع أو الحبس، وفقًا لقواعد قضايا الأحوال الشخصية.

وأكد دفاع اللاعب أن موكله ينتظر قرارًا بإلغاء المنع من السفر لزوال أسبابه القانونية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم بلاغ رسمي ضد طليقته يتهمها بتقديم مستندات مزورة في قضايا النفقة المتعلقة باللاعب.