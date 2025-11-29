إعلان

150 ألف جنيه نفقة متجمدة.. نظر دعوى ضد إبراهيم سعيد

كتب : صابر المحلاوي

01:00 ص 29/11/2025

إبراهيم سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة، نظر الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بشأن نفقة تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه.

تحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أجلت في جلسات سابقة النظر فيها لإعلان اللاعب قانونيًا بأمر الدفع أو الحبس، وفقًا لقواعد قضايا الأحوال الشخصية.

وأكد دفاع اللاعب أن موكله ينتظر قرارًا بإلغاء المنع من السفر لزوال أسبابه القانونية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم بلاغ رسمي ضد طليقته يتهمها بتقديم مستندات مزورة في قضايا النفقة المتعلقة باللاعب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة إبراهيم سعيد دعوى ضد إبراهيم سعيد بشأن نفقة نفقة متجمدة على إبراهيم سعيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي
* فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
ننشر كراسة الشروط.. طرح شقق المصريين في الخارج السبت