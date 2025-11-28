أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار على حكمها الصادر بحق البلوجر "أم مكة"، 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمة ظروفها الأسرية وشهادات الفحص وما تعرضت له من إجراءات توقيف وحبس تجاوزت 3 أشهر، قد تحقق الغاية من الردع الخاص.

وتابعت أن ما ظهر للمحكمة يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود لمثل هذا السلوك، ومن ثم استخدمت المحكمة سلطتها التقديرية في إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات، دون الغرامة.

وتابعت الحيثيات أن المحكمة طالعت أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة الثبوت والنفي، ورجح لديها جانب الثبوت واطمأنت إلى صحة نسبة الاتهام للمتهمة، ورصد حساب على تطبيق "تيك توك" تحت اسم "فسيخ أم مكة"، تبث من خلاله المتهمة مقاطع مرئية تتضمن ألفاظاً وأفعالاً تخدش الحياء وتتعدى على المبادئ والقيم الأسرية.

وانتقلت المحكمة لبحث مدى توافر شروط إيقاف تنفيذ العقوبة طبقاً لنص المادة 56 من قانون العقوبات، موضحة أن وقف التنفيذ لا يُقصد به إلا تحقيق مصلحة اجتماعية لإصلاح حال المحكوم عليه، وأن تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع، وفق ما استقر عليه قضاء النقض.