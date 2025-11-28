كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله سيارة ملاكى بها زجاج ملون وزعم صاحب الحساب بأن السيارة مجهزة طبياً ومملوكة لأحد ضباط الشرطة والادعاء بسحبه الرخصة الخاصة بشقيقه بالإسماعيلية دون وجه حق.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وباستدعاء مالكها تبين أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة "والد الضابط المشار إليه".

حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 23 الجارى، وحال تواجد الضابط المذكور بأحد الإرتكازات الأمنية قام باستيقاف سيارة ملاكى"بها زجاج ملون وكسر بالزجاج الأمامى"، فقام مرافق قائد السيارة "شقيق القائم على النشر" بالتعدى بالسب على قوة الارتكاز "تم ضبطه" واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة، وقيام ناشر المقطع بالادعاء على غير الحقيقة بملكية الضابط للسيارة نكاية فيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.