كانت عقارب الساعة تقترب من الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة، حينما اخترق صمت طريق المريوطية صوتٌ مفاجئ لارتطام عنيف، تبعته موجة اضطراب في مياه الترعة لحظات قليلة كانت كفيلة بأن تتحول إلى مأساة هزت قرية منشأة دهشور بأكملها.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا عاجلًا يفيد بسقوط سيارة ماركة "كيا" تحمل اللوحات المعدنية س هـ ٧٨٦٤ في ترعة المريوطية، في الاتجاه المؤدي إلى سقارة، وبداخلها أربعة شباب.

فور وصول البلاغ، تحركت قوة من شرطة أبو النمرس، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، في محاولة للحاق بما يمكن إنقاذه قبل أن تبتلع المياه أجساد ركاب السيارة.

3 شباب راحوا في لحظة

وعند انتشالهم ونقلهم إلى مستشفى شبرامنت، تكشفت تفاصيل أكثر مرارة، ثلاثة من شباب القرية فقدوا حياتهم في لحظة مأساوية، بينما نجا الرابع بإصابات بالغة.

الشباب الذين رحلوا هم: "محمد. ح"، "أحمد. أ" و"أحمد. ن"، ثلاثة أسماء أصبحت اليوم على ألسنة أهالي منشأة دهشور، ممزوجة بالصدمة والحزن والدعاء بالرحمة. شباب في مقتبل العمر، خرجوا في ليلة عادية، ولم يعرف أحد أن رحلتهم ستنتهي بهذه القسوة.

أما الناجي الوحيد من الحادث فهو الشاب كريم رمضان عبدالتواب، الذي نُقل إلى مستشفى شبرامنت لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب المعلومات الأولية، تشير التحريات إلى أن السيارة فقدت سيطرتها لأسباب قيد الفحص، قبل أن تنحرف فجأة وتسقط في مياه الترعة في لحظات لم تمنح ركابها فرصة للنجاة.

محيط الحادث شهد حضورًا كبيرًا من الأهالي الذين توافدوا بمجرد انتشار الخبر، بعضهم يبحث عن ابن، وبعضهم يسند أمًا مفجوعة، وآخرون يقفون صامتين أمام المشهد في محاولة لاستيعاب ما جرى للتو.