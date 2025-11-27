ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث في إحباط نشاط إجرامي استغل عدداً من الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية داخل نطاق محافظة الجيزة.

أسفرت الجهود عن ضبط 14 متهماً، بينهم أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهم 15 طفلاً معرضين للخطر. واعترف المتهمون باستغلال الأطفال للحصول على مبالغ مالية عبر التسول وبيع السلع.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأسرهم أو إيداع من تعذر الوصول لذويهم بدور الرعاية المناسبة.



