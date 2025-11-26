إعلان

داخل سيارة وأمام طفلها.. تفاصيل اتهام سائق بالاعتداء على سيدة أسفل الدائري

كتب : محمد الصاوي

09:29 م 26/11/2025

تمكن رجال المباحث، من القبض على سائق لاتهامه بالاعتداء على سيدة وسرقتها أثناء توصيلها بسيارة ميكروباص من الجيزة إلى السلام.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من سيدة أفادت فيه بتعرضها للاعتداء أسفل دائري السلام، وذلك أمام طفلها الذي كان برفقتها.

انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبجهودهم تم ضبط السائق المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وبدأت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم بالاعتداء على السيدة داخل السيارة للوقوف على ملابسات الواقعة.

