فيديو يوثق اعتداء بالسلاح الأبيض على شاب.. تعرف على التفاصيل

شهدت محافظة الجيزة واقعة اعتداء على شاب أدى لإصابته بجروح قطعية متعددة، بعد أن ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل يُظهر الحادث.

اعتداء مُسلح



وكشفت التحقيقات أن الطالب المقيم بالقاهرة، تعرض يوم 19 أكتوبر الماضي أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الأهرام، لهجوم من ثلاثة أشخاص استخدموا سلاحًا أبيض وأحدثوا به الجروح المشار إليها، لكنه تمكن من الفرار.



وتمكّن رجال المباحث من تحديد وضبط الجناة الثلاثة المقيمين بالجيزة، وعُثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم في الواقعة. واعترفوا جميعًا بتنفيذ الاعتداء بقصد السرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

