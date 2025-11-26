بـ"عبارات مسيئة".. تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة سيدة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 10 ديسمبر.



وأحالت النيابة العامة بالقاهرة السيدة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ثبوت قيامها بسب وقذف الفنان، وتوجيه اتهامات وعبارات مسيئة وغير مبررة له.



وقال عبدالله منصور، محامي الفنان محمد نور، إن تصرفات المتهمة أثارت الشكوك حول حالتها النفسية، قبل أن يتضح أن هدفها الحقيقي هو السعي وراء الشهرة وركوب التريند على حساب اسم فني له تاريخه واحترامه.



وباشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري العمرانية، بشأن اتهام السيدة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.



