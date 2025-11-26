رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس على الحكم الصادر بعودة الشهادة الأكاديمية للتعليم المفتوح والتعليم المدمج.



وقال دفاع رابطة التعليم المفتوح إن المحكمة قضت برفض الطعن وإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن الحكم يتيح للطلاب الحصول على شهادة أكاديمية دون تدوين عبارة "بكالوريوس مهني" أو "ليسانس مهني"، وهو ما لم يرد كذلك في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية.



وقدمت رابطة التعليم المفتوح في الجلسة السابقة مذكرة ختامية شاملة ردّت فيها على دفوع الخصوم، بالإضافة إلى حافظة مستندات تكميلية تضم أحكامًا نهائية وشهادات من جدول المحكمة تؤكد نهائية الحكم السابق.



