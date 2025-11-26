اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتهمة غسل 1.6 مليار جنيه تم تحصيلها عبر جلب وتجارة المخدرات.

ثروات مشبوهة



وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وسيارات ومشغولات ذهبية.



واستمرت الأجهزة المختصة في تتبع الثروات والممتلكات المشبوهة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المالية والاتجار بالمخدرات.

اقرأ أيضًا:

الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين

خلص على زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة قتل مدينة نصر؟

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

دفاع أطفال سيدز الدولية يطالب بفتح تحقيق في واقعة محو تسجيلات المدرسة



