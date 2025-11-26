إعلان

مليار و600 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال مخدرات

كتب : علاء عمران

12:17 م 26/11/2025

جهود أجهزة وزارة الداخلية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتهمة غسل 1.6 مليار جنيه تم تحصيلها عبر جلب وتجارة المخدرات.

ثروات مشبوهة


وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وسيارات ومشغولات ذهبية.


واستمرت الأجهزة المختصة في تتبع الثروات والممتلكات المشبوهة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المالية والاتجار بالمخدرات.

