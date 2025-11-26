نظر محاكمة "أم مكة" بتهم خدش الحياء وغسل الأموال اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة البلوجر المعروفة باسم «أم مكة»، في القضية المتهمة فيها بنشر مقاطع فيديو تضمنت إيحاءات وعبارات خادشة للحياء العام، والتربح منها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمة للمحكمة الاقتصادية، بعد أن نسبت إليها اتهامات ببث محتوى مرئي عبر منصة "تيك توك" يخالف القيم والمبادئ الأسرية، إضافة إلى اتهامها بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط المخالف.

خلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات، مؤكدة أن المحتوى الذي تقدمه لا يهدف إلا للتسلية وجذب المشاهدات، دون قصد الإساءة أو خدش الحياء العام.

