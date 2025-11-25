إعلان

الداخلية: ضبط عامل وسيدة يوزعان أموالًا لشراء الأصوات بالسلام أول

كتب : أحمد أبو النجا

12:07 م 25/11/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عامل وسيدة بتسليم بطاقات شخصية ومبالغ مالية للمواطنين مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة كما ظهرت في الفيديو.
وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الداخلية ضبط عامل وسيدة شراء الأصوات الأجهزة الأمنية

