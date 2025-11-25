إعلان

ضربات أمنية لضبط متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

كتب : علاء عمران

11:57 ص 25/11/2025

الإتجار بالنقد الأجنبي -أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، سواء بإخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج السوق المصرفي، لما تسببه من أضرار للاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا بقيمة تجاوزت 5 ملايين جنيه.
وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

ضربات أمنية ضبط متهمين

