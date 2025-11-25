ضربات أمنية لضبط متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، سواء بإخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج السوق المصرفي، لما تسببه من أضرار للاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا بقيمة تجاوزت 5 ملايين جنيه.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.