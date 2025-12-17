"زئبقي".. تعليق طريف من أبو تريكة على ظهوره مع محمد بركات

علق إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، على دخوله في نوبة بكاء، خلال مباراة مصر ونيجيريا الودية، التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب "القاهرة الدولي".

وخطف إمام عاشور الأنظار في مباراة الأمس، بعد ظهر وهو يبكي أثناء النشيد الوطني، قبل دقائق من انطلاق صافرة بداية المباراة، بعدما عاد للمشاركة مع الفراعنة بعد غياب استمر أكثر من عام.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله الذي شافاني، عافاني ومن علي بنعمة الصحة بعد الابتلاء".

وأضاف: "ربنا من عليا بالشفاء، بعد فترة غياب وإصابتين ورا بعض، مرحلة كانت صعبة عليا أوي وكان ممكن مقدرش أرجع العب كورة تاني".

وتابع: "كل دا جه في بالي لحظة السلام الوطني لمنتخب بلدي اللي بفخر إني بمثلها، ومش مستني أخد لقطة أو إدعاء، علشان اللي عدى عليا كان صعب أوي".

واختتم عاشور: "الحمد لله على نعمه، واللي عنده عزيمة دايما بيرجع أقوى".

وكان منتخب مصر تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره منتخب نيجيريا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في آخر تجارب الفراعنة الودية قبل أمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

"12 مساهمة تهديفية".. لاعب مصري جديد يواصل التألق في إنجلترا

"ذا بيست".. عثمان ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025