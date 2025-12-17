أكرم ألفي: 2026 سيشهد نهاية ظاهرة الانفجار السكاني

كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي أن عامي 2025/2026 سيشهدان نهاية ما يمكن أن نطلق عليه "الانفجار السكاني" في مصر.

وقال أكرم ألفي في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "يأتي هذا الأمر لأننا نشاهد منذ عام 2014 ظاهرة تراجع النمو السكاني؛ ففي عام 2014 كان النمو السكاني 2.4%، وظل يتراجع حتى وصلنا إلى 1.4% العام الماضي. وأعتقد أن هذا العام سيكون النمو السكاني بواقع 1.2% على الأكثر".

وأضاف ألفي: "لقد بنيت هذا الاستنتاج من تراجع عدد المواليد بشكل كبير واستقراره خلال العام الماضي والأعوام المقبلة".

ولفت ألفي إلى أن عدد المواليد كان 2.7 مليون نسمة، فوصل العام الماضي إلى مليون وتسعمائة وستين ألفا تقريبا، أي أن الفارق 800 ألف تقريبا. وهذا الرقم لم يأت من فراغ؛ فكل عام كان يتناقص بمعدل 80 ألفا أو 90 ألف نسمة، حتى وصلنا إلى أقل من مليوني نسمة للعام الثاني على التوالي. مشيرا إلى أن الرقم الرسمي سيتم إعلانه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وهذا إنجاز.