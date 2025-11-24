إعلان

4 قرارات عاجلة من النيابة في قضية الاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام

كتب : أحمد عادل

10:54 م 24/11/2025

المتهمون في واقعة الاعتداء على الأطفال

أصدرت النيابة العامة 4 قرارات عاجلة خلال تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على 5 أطفال بإحدى المدارس الدولية في السلام، والمتهم فيها 4 من العاملين.

وجاءت قرارات النيابة في القضية رقم 5122 إداري ثان السلام على النحو التالي:

1- حبس المتهمين الأربعة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

2- ضبط الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، واستخراج أدلة رقمية من هاتفين تضمّنت مواد تكشف ميولًا منحرفة مرتبطة بطبيعة الاتهامات.

3- إحالة الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمجني عليهم إلى مصلحة الطب الشرعي.

4- إرسال الهواتف المحمولة وأجهزة تسجيل كاميرات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية لفحصها تقنيًا، واسترجاع أي بيانات محذوفة، وإعداد تقرير فني بما قد يرتبط بالواقعة.

أطفال مدرسة سيدز اغتصاب أطفال مدرسة السلام

