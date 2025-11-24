4 قرارات عاجلة من النيابة في قضية الاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
كتب : أحمد عادل
المتهمون في واقعة الاعتداء على الأطفال
أصدرت النيابة العامة 4 قرارات عاجلة خلال تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على 5 أطفال بإحدى المدارس الدولية في السلام، والمتهم فيها 4 من العاملين.
وجاءت قرارات النيابة في القضية رقم 5122 إداري ثان السلام على النحو التالي:
1- حبس المتهمين الأربعة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
2- ضبط الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، واستخراج أدلة رقمية من هاتفين تضمّنت مواد تكشف ميولًا منحرفة مرتبطة بطبيعة الاتهامات.
3- إحالة الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمجني عليهم إلى مصلحة الطب الشرعي.
4- إرسال الهواتف المحمولة وأجهزة تسجيل كاميرات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية لفحصها تقنيًا، واسترجاع أي بيانات محذوفة، وإعداد تقرير فني بما قد يرتبط بالواقعة.