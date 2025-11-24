إعلان

"بنفس التيشرت".. ضبط شخص يوزع كروت انتخابية مقابل أموال بالقاهرة

كتب : مصراوي

10:08 م 24/11/2025

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث أظهر شخصًا داخل إحدى وسائل المواصلات يقوم بتوزيع كروت خاصة بأحد المرشحين وتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم مقابل مبالغ مالية في دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

تحرك أمني سريع

الأجهزة الأمنية تحركت على الفور لتحديد هوية الشخص، وتم ضبطه بعد التأكد من صحة الواقعة، وهو مقيم بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للتأكد من كافة الملابسات ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفة انتخابية.

