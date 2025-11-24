رصدت الخدمات الأمنية تحركات مريبة قرب إحدى الدوائر الانتخابية في إطار المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية بمركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط.

بطاقات وأموال

تمكنت القوات من ضبط شخصين أثناء جمعهما بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين، وحيازتهما مبالغ مالية معدة للتوزيع بهدف التأثير على الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

التحرك الأمني كان حاسمًا لمنع أي مخالفة قد تؤثر على نزاهة الانتخابات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.