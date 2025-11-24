إعلان

الأمن يحبط محاولة شراء أصوات انتخابية في دمياط

كتب : مصراوي

10:01 م 24/11/2025

المتهمان والمضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الخدمات الأمنية تحركات مريبة قرب إحدى الدوائر الانتخابية في إطار المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية بمركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط.

بطاقات وأموال

تمكنت القوات من ضبط شخصين أثناء جمعهما بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين، وحيازتهما مبالغ مالية معدة للتوزيع بهدف التأثير على الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

التحرك الأمني كان حاسمًا لمنع أي مخالفة قد تؤثر على نزاهة الانتخابات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات انتخابات برلمانية البرلمان مجلس النواب رشاوى دمياط

محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة