الحكم على المتهمين بواقعة الفعل الفاضح على المحور اليوم

تصدر محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الإثنين، حكمها على المتهمين ومصور الفيديو الذي وثّق الفعل الفاضح أعلى محور كرداسة.



وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلًا من "أحمد.ع"، و"س.م"، و"شهد.ر"، و"ح.ا"، و"ك. س"، بأنهم في 2 أكتوبر 2025 بدائرة قسم مركز كرداسة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه "كريم.س"، بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، بعد أن صورهم أثناء ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.



وأشارت النيابة إلى أن أفعال المتهمين كانت من شأنها بث الرعب في المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته، إضافة إلى الإضرار بالأمن والسلم العامين.



