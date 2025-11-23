احتلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المركز الثاني عالميًا في قائمة حسابات "الفيسبوك" الحكومية الأعلى أداءً على مستوى العالم.

وبحسب مؤسسة Emplifi المتخصصة في إصدار المؤشرات عن المؤسسات العالمية بالاعتماد على أكبر قاعدة بيانات دي الحسابات الحكومية الأعلى أداءً في الربع الثالث من 2025، جاءت صفحة الداخلية المصرية بالمركز الثاني بعد البيت الأبيض.

ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فإن الحساب شهد ما يزيد عن 24 مليون تفاعل خلال 3 أشهر.

