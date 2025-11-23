قرار من القضاء بشأن 115 متهماً في قضية "خلية المجموعات المسلحة"

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 115 متهماً في القضية رقم 5490 لسنة 2024، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المجموعات المسلحة"، لجلسة 28 يناير للقرار السابق.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى التاسع تولّوا قيادة جماعة إرهابية تستهدف الإخلال بالنظام العام وتعطيل الدستور، بينما انضم باقي المتهمين للجماعة مع علمهم بأغراضها.

كما نسبت النيابة لعدد من المتهمين ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب عبر توفير الأموال والمعلومات والأسلحة والذخائر والمفرقعات للجماعة، واستخدام الإنترنت لتبادل التكليفات والمعلومات.

وتضمّن الاتهام تلقي بعض المتهمين تدريبات على تصنيع المفرقعات واستخدام الأسلحة، ووضع مخطط لتفجير إحدى السفارات بالزمالك، إضافة إلى اتهام أحد المتهمين وآخرين بقتل خفير نظامي بنقطة شرطة كفر الحصافة بطوخ.