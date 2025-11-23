عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 33 مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال الاستزراع السمكي، بالسجن 7 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن 3 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد ثبوت تلقيهم أموالًا من المواطنين بدعوى استثمارها في مشروعات للاستزراع السمكي ثم الاستيلاء عليها دون ردها.

وأشارت أوراق القضية رقم 154 لسنة 2025 إلى أن المتهمين أوهموا الضحايا بتحقيق أرباح خيالية مقابل مشاركة مالية، قبل أن يتوقفوا عن سداد المستحقات ويختفوا بالأموال، التي بلغت 33 مليون جنيه.