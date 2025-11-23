إعلان

النقل والكهرباء والضرائب.. الداخلية تضبط آلاف المخالفات في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:51 م 23/11/2025

حملات أمنية - أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، للسيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.

وأسفرت جهود الإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة، عن ضبط 1653 قضية متنوعة بقطاع النقل والمواصلات، و3632 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد، و482 قضية تخص الضرائب والجمارك، إلى جانب 113 قضية تابعة لشرطة التعمير تتعلق بمخالفات مبانٍ ومحال بدون ترخيص وتنفيذ قرارات إدارية.

وتستمر الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لتعزيز الشعور بالأمن ورفع مستوى الانضباط وملاحقة الخارجين على القانون في مختلف المجالات.

