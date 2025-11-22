واصلت وزارة الداخلية المصرية تثبيت مكانتها الدولية في مجال الإعلام الرقمي، بعدما احتلت صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" المركز الثاني عالميًا بين الصفحات الحكومية الأعلى أداءً، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Emplifi العالمية المتخصصة في تحليل أداء المؤسسات على منصات التواصل الاجتماعي.

أظهر تقرير Emplifi مجموعة من المؤشرات الرقمية التي تعكس التطور الكبير في محتوى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية:

12,083,986 متابعًا للصفحة.

1780 منشورًا خلال ثلاثة أشهر فقط.

24,370,680 تفاعلًا بين إعجابات وتعليقات ومشاركات.

وتعكس هذه الأرقام الضخمة حجم اهتمام الجمهور، وارتفاع مستوى الثقة في المعلومات التي تنشرها الوزارة، فضلًا عن المتابعة المستمرة للجهود الأمنية اليومية على مستوى الجمهورية.

كما تفوقت وزارة الداخلية في حجم التفاعل على صفحات حكومية عالمية بارزة، من بينها:

صفحة رئيس وزراء كمبوديا بـ 19 مليون تفاعل.

صفحة المؤتمر الوطني الهندي – بيهار بـ 17.5 مليون تفاعل.

صفحة وكالة ICE الأمريكية بـ 10.5 مليون تفاعل.

وجاء ترتيب صفحة الوزارة مباشرة بعد صفحة البيت الأبيض التي تصدرت القائمة، متجاوزة بذلك مئات الصفحات الحكومية حول العالم، لتحجز لنفسها موقعًا متقدمًا ضمن النماذج الأكثر تأثيرًا وانتشارًا في التواصل الحكومي الرقمي.

ويُبرز هذا التصنيف حجم التطور الكبير الذي تشهده منظومة وزارة الداخلية في التواصل مع المواطنين، من خلال محتوى احترافي يعتمد على الشفافية والسرعة في نشر المعلومات الرسمية، وتوثيق الحملات الأمنية، وتقديم خدمات إعلامية محدثة على مدار الساعة.

كما يعكس هذا الأداء الرقمي المتقدم نجاح الوزارة في الوصول الفعّال للجمهور، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، عبر منصة باتت مصدرًا رئيسيًا للحصول على البيانات الدقيقة ونتائج الحملات الميدانية والضربات الأمنية.