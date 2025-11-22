إعلان

"دي أختي".. ضبط سائق سمح لفتاة بالجلوس في الصندوق الخلفي للسيارة

كتب : صابر المحلاوي

08:16 م 22/11/2025

حبس - أرشيغية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة أجرة يسمح لفتاة بالجلوس في الصندوق الخلفي للسيارة، معرضًا حياتها وحياة المارة للخطر.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة الظاهرة بالمقطع على أنها "منتهية التراخيص"، كما جرى ضبط قائدها، (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).

وأسفر التحقيق عن اعتراف السائق بارتكابه الواقعة، وأكد أن الفتاة التي ظهرت بالمقطع هي شقيقته.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق لضمان عدم تكرار المخالفات وحماية السلامة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سائق فتاة تجلس في الصندوق الخلفي للسيارة سيارة أجرة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم