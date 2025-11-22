"دي أختي".. ضبط سائق سمح لفتاة بالجلوس في الصندوق الخلفي للسيارة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة أجرة يسمح لفتاة بالجلوس في الصندوق الخلفي للسيارة، معرضًا حياتها وحياة المارة للخطر.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة الظاهرة بالمقطع على أنها "منتهية التراخيص"، كما جرى ضبط قائدها، (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).

وأسفر التحقيق عن اعتراف السائق بارتكابه الواقعة، وأكد أن الفتاة التي ظهرت بالمقطع هي شقيقته.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق لضمان عدم تكرار المخالفات وحماية السلامة العامة.