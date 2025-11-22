أكد القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حرص الهيئة على متابعة سير عمليات التصويت في الخارج خلال اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى الشكر للمصريين بالخارج على التزامهم الشديد بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح بنداري أن الهيئة تتابع عبر السفارات والقنصليات المصرية سير التصويت لضمان انتظام العملية الانتخابية وتيسير ممارسة حقوق المصريين المقيمين بالخارج، مع الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية لضمان نزاهة وشفافية التصويت.

وعقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، لمتابعة سير عمليات تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأجرى بنداري اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، للاطلاع على آخر المستجدات والتأكيد على سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن.

وقال بنداري إن إجمالي عدد المقرات الانتخابية بالخارج بلغ 139 مقرًا، تم إغلاق 31 منها بعد انتهاء التصويت وبدء عملية الفرز، فيما لا يزال التصويت مستمرًا في 108 مقرات انتخابية، مؤكّدًا متابعة الهيئة لجميع المقرات تباعًا لضمان الانتهاء من الفرز ورفع النتائج على المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى حرص المصريين المقيمين بالخارج على المشاركة، مقدمًا لهم الشكر على التزامهم وإصرارهم على ممارسة حقهم الانتخابي، بما يعكس وعيهم بأهمية العملية الديمقراطية ودورهم في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.

وتجري عملية التصويت للمصريين بالخارج على مدار يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة، ويشارك في المرحلة الثانية 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا بنظام الفردي، إضافة إلى القوائم في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.