إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء والسرقة في الإسماعيلية

كتب : علاء عمران

04:17 م 22/11/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور مُرفق بمقطع فيديو تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج سيارة وسرقة هاتف محمول من داخلها، والاعتداء على رجل مسن في الإسماعيلية.

وبالفحص تبيّن عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، من صاحب المنشور نفسه، وهو طالب مقيم بدائرة المركز، أفاد بتضرره من تعدي شقيقه عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهما.

وبسؤاله أقر بتنازله عن الشكوى بعد تصالحهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سرقة هواتف سرقة سيارات محافظة الإسماعيلية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا