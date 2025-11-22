الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء والسرقة في الإسماعيلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور مُرفق بمقطع فيديو تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج سيارة وسرقة هاتف محمول من داخلها، والاعتداء على رجل مسن في الإسماعيلية.

وبالفحص تبيّن عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، من صاحب المنشور نفسه، وهو طالب مقيم بدائرة المركز، أفاد بتضرره من تعدي شقيقه عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهما.

وبسؤاله أقر بتنازله عن الشكوى بعد تصالحهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

