14 مليون جنيه.. الداخلية تضرب شبكات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا تجاوزت قيمتها 14 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف للتأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات لمكافحة المخالفات في سوق النقد الأجنبي.