إغلاق طريق مصر– إسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة والأرصاد تحذر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق مصر – إسكندرية الصحراوي نتيجة الشبورة الكثيفة التي أدت إلى انخفاض شديد في مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت محافظة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الإغلاق جاء كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين والسائقين، مشيرة إلى أن الشبورة تشكل خطرًا كبيرًا على المركبات وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث على الطريق السريع.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كثافة الشبورة المائية تزداد وقد تصل لحد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

ووجهت الهيئة تحذير لجميع قائدي السيارات بضرورة الالتزام بحدود السرعة المسموح بها، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام إضاءة الضباب أثناء القيادة، لتجنب أي حوادث محتملة، مع توخي الحذر الشديد على جميع الطرق المتأثرة بالشبورة.