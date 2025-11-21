إعلان

محامي الضحايا يكشف سر "غرفة الرعب" في مدرسة السلام الدولية

كتب– أحمد عادل:

10:17 م 21/11/2025

المتهمون في واقعة مدرسة اللغات

كشف عبدالعزيز عز الدين، محامي الأطفال المجني عليهم في واقعة الاعتداء داخل مدرسة دولية بمدينة السلام، عن تفاصيل موقع الغرفة التي وصفها الضحايا بـ"الأوضة المرعبة"، والتي جرت داخلها الاعتداءات على الأطفال.

وقال المحامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الغرفة تقع في منطقة بعيدة تمامًا عن مباني الدراسة، وملاصقة لمكان تواجد السائقين وباب خروج الطلاب المشتركين في خدمة الباص.

وأضاف أن "الأوضة" عبارة عن غرفة صغيرة مُلحقة داخل غرفة أكبر، ومحاطة بسور وسلك حديدي بطريقة تجعلها غير مرئية للمارة الأمر الذي سهّل استدراج الأطفال إليها دون ملاحظة أحد.

وأشار محامي الضحايا إلى أن المتهمين في الواقعة هم سائق و3 عاملين بالمدرسة، لافتًا إلى أن النيابة العامة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث وتستمع لشهادات الأطفال وأولياء الأمور.

