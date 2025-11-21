إعلان

خلاف على الميراث.. تفاصيل مقتل مسن وإصابة نجله بطلق ناري في أطفيح

كتب : صابر المحلاوي

08:48 م 21/11/2025

النيابة العامة في شمال الجيزة الكلية

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مقتل مسن وإصابة نجله بطلق ناري في مشاجرة نشبت بقرية الكداية التابعة لمركز أطفيح، على خلفية خلافات عائلية حول الميراث.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على سلاح الجريمة لإرساله إلى المعمل الجنائي لفحصه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء مفتش الصحة من إعداد تقرير الصفة التشريحية، والاستعلام عن الحالة الصحية لابن الضحية تمهيدًا لسماع أقواله فور استقرار حالته.

تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة الأمن قد تلقت إخطارًا من اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق نار بقرية الكداية ووجود متوفى ومصاب.

وعلى الفور انتقل اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد محمد الصغير، مدير قطاع الجنوب، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص مقتل عامل وإصابة نجله بطلق ناري، إثر قيام نجل شقيقه بإطلاق أعيرة نارية صوبهما بسبب خلافات الميراث.

القبض على المتهم

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وهو عامل، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة نتيجة خلافات عائلية ممتدة على الميراث. كما تم التحفظ على السلاح المستخدم وإبلاغ النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

