سيدة بالغربية تتورط في عمليات نصب وغسل أموال بلغت 40 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إجراءات قانونية ضد سيدة بالغربية، لها معلومات جنائية، بعد تورطها في غسل 40 مليون جنيه متحصلة من عمليات نصب واحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة الملابس.

تحريات دقيقة

وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات ومنشآت تجارية لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها.