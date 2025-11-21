إعلان

سيدة بالغربية تتورط في عمليات نصب وغسل أموال بلغت 40 مليون جنيه

كتب : علاء عمران

12:53 م 21/11/2025

حبس سيدة _ ارشيفيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إجراءات قانونية ضد سيدة بالغربية، لها معلومات جنائية، بعد تورطها في غسل 40 مليون جنيه متحصلة من عمليات نصب واحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة الملابس.

تحريات دقيقة

وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات ومنشآت تجارية لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة غسـل 40 مليون جنيه غسيل الأموال عمليات نصب واحتيال على المواطنين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة