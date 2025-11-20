إعلان

الوطنية للانتخابات: لن نسمح بدخول أي شخص لمجلس النواب ضد إرادة الناخبين

كتب : أحمد عادل

06:22 م 20/11/2025

المستشار أحمد بندراي، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ملتزمة بحماية إرادة الشعب في انتخابات مجلس النواب 2025، مشددًا على أنه "لن يُسمح تحت أي ظرف بدخول أي شخص إلى البرلمان ضد إرادة الناخبين".

وأضاف بنداري، في تصريحاته اليوم، أن الهيئة تعمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وأن أصوات الناخبين هي الفيصل الوحيد في تحديد الفائزين، مؤكدًا الهيئة تتكون من أعضاء قضائية مستقلة تمامًا.

المستشار أحمد بندراي مجلس النواب للمرحلة الثانية المرحلة الثانية للانتخابات المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

