أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم، على حظر جميعه أشكال الدعغاية الانتخابية أمام اللجان خلال أيام التصويت حتى لا يتم إبطال العملية برمتها.

وناشد بنداري جميع الأحزاب والمرشحين والمواطنين للالتزام بضوابط العملية الانتخابية للحفاظ عليها وتفادي أي بطلان قد يترتب على خرق الضوابط المنظمة لها.

وتبدأ انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خلال ساعات في الخارج من دولة نيوزيلندا، وتشمل 13 محافظة بـ 73 دائرة انتخابية كالآتي، هي القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية،والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء.

اقرأ أيضا:

الوطنية للانتخابات: التصويت في المرحلة الثانية ينطلق من نيوزيلندا خلال ساعات وتشمل 13 محافظة