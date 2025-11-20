الرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة يورّطان صانعة محتوى

صدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطًا مخالفًا لصانعة محتوى قامت بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا وإيحاءات وألفاظًا خادشة للحياء تتعارض مع القيم المجتمعية.



وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة. وبمواجهتها، أقرت بصحة ما نُسب إليها، واعترفت بأنها تعمدت نشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



