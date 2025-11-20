إعلان

الرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة يورّطان صانعة محتوى

كتب : علاء عمران

03:18 م 20/11/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطًا مخالفًا لصانعة محتوى قامت بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا وإيحاءات وألفاظًا خادشة للحياء تتعارض مع القيم المجتمعية.


وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة. وبمواجهتها، أقرت بصحة ما نُسب إليها، واعترفت بأنها تعمدت نشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرقص خادشة للحياء ألفاظ خارجة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة