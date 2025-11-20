ضبط 370 قضية مخدرات و400 قطعة سلاح في 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى جميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة والمخدرات.

وأثمرت الجهود خلال 24 ساعة من تحقيق النتائج التالية.

مخدرات

تمكنت الأجهزة من ضبط 370 قضية مخدرات تشمل 422 متهمًا، وضبط خلالها كميات كبيرة ومتنوعة من المخدرات، منها:

أكثر من 750 كيلو جرام حشيش

99 كيلو هيدرو

38 كيلو بانجو

32 كيلو بودر

12 كيلو آيس

12 كيلو هيروين

3 كيلو شابو

7 كيلو استروكس

إضافة إلى أكثر من 18 ألف قرص مخدر

أسلحة نارية وبيضاء

تم ضبط 180 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهمًا، تشمل بندقيات آلية وخرطوش، وطبنجات، وفرد خرطوش، إلى جانب 432 طلقة نارية و10 خزائن متنوعة.

كما تم ضبط 249 قطعة سلاح أبيض، في إطار جهود الأمن للحد من انتشار الأسلحة.

أحكام ومخالفات المرور

تم تنفيذ 86,436 حكم قضائي متنوع، منها:

380 حكم جناية

27,708 حكم حبس جزئي

4,932 حكم حبس مستأنف

41,140 حكم غرامة

12,276 مخالفة

كما تم ضبط 7 متهمين هاربين، و16 متهمًا في أعمال بلطجة، و294 دراجة نارية مخالفة، و21,626 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص السائقين على الطرق السريعة

شملت الحملات فحص 58 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضًا

النيابة العامة تكشف طريقة إدخال تشكيل "سارة خليفة" للمواد المستخدمة في تصنيع المخدرات

حاولت إنقاذ زوجها فقفزت للموت.. جريمة مأساوية في شقة الهرم

النيابة العامة تذيع كلمة محافظ البنك المركزي في فاعلية تسليم السبائك الذهبية

"عبير" تطلب خلع زوجها بعد 11 يومًا.. "خدعني وطلع متجوز"