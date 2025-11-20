الداخلية توضح حقيقة مشاجرة بلقاس: "خلاف مروري لا صلة له بالانتخابات"

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، ادّعى خلاله أحد الأشخاص أن ثلاثة أفراد اعتدوا على شقيقه بالضرب حتى وفاته، زاعمًا أن الواقعة حدثت أثناء التحضير للانتخابات بمدينة بلقاس بالدقهلية.

بلاغ وتفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أن الحادث يعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة بلقاس في 1 من الشهر الجاري من أحد المستشفيات بوصول طالب مصاب بجرح واشتباه نزيف بالمخ، وتوفى لاحقًا. وفي اليوم التالي، تقدّم والده ببلاغ يتهم ثلاثة طلاب بالتعدي عليه باستخدام عصا خشبية خلال مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور، وليس لأي سبب انتخابي كما ادعى في الفيديو.

الضبطيات والاعترافات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة والتخلص من الأداة المستخدمة، بينما ثبت عدم صحة الادعاءات المتعلقة بالانتخابات.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت النيابة العامة الواقعة للتحقيق لاستكمال التحقيقات وضمان محاسبة المسؤولين عن الواقعة.

