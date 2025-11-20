ضبط 11 متهمًا لاستغلال أطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

كتب - علاء عمران:

شنّت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث حملات أمنية مكثفة لمكافحة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع.

الضبطيات وتفاصيل المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 شخصًا من بينهم 7 رجال و4 سيدات، ومن بينهم 8 لهم معلومات جنائية سابقة، متهمين باستغلال 17 طفلاً في أعمال التسول وبيع السلع للمارة بشكل إلحاحي داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

أقرّ المتهمون بممارسة النشاط المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع تسليم الأطفال لأسرهم بعد التعهد برعايتهم، والتنسيق لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بدور الرعاية المختصة.