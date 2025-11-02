إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "3 شباب تايهين" بالقاهرة

كتب : مصراوي

06:30 م 02/11/2025

الشباب الثلاثة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، زعم ناشروه ظهور ثلاثة أشخاص في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة بأحد شوارع القاهرة.

بالفحص حدد رجال المباحث هوية الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم ثلاثة من جامعي القمامة، لهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرتي قسمي شرطة المطرية وعين شمس.

وبمواجهتهم، أقروا بتعاطي المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

فيديو شباب جامع قمامة القاهرة الداخلية

