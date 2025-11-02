سقوط غامض من أعلى كوبري 15 مايو

في قلب القاهرة النابض بالحركة، وتحديدًا عند شارع 26 يوليو بمنطقة بولاق أبو العلا، تحول مساء هادئ إلى مشهد مليء بالدهشة والذهول، بعدما ورد بلاغ عن سقوط شخص من أعلى كوبري 15 مايو باتجاه كورنيش النيل.

في دقائق معدودة، امتلأ المكان بسيارات الإسعاف والدوريات الأمنية، فيما تجمّع العشرات من المارة في صمت وذهول، يتابعون محاولات إنقاذ الشاب الذي سقط في ظروف غامضة.

كانت عيون الحاضرين تبحث عن إجابة واحدة: هل كانت حادثة عرضية أم محاولة للهروب من شيء أكبر؟ تحركت الفرق الطبية بسرعة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الساحل التعليمي لتلقي الإسعافات العاجلة، وسط حالة من الترقب لمعرفة مدى إصابته.

بدأت الأجهزة الأمنية على الفور تحقيقاتها في ملابسات الحادث، حيث يجري فحص كاميرات المراقبة المحيطة وتفريغها لتحديد لحظة السقوط وما إذا كان وراءها حادث عارض أم واقعة مدبّرة.

كما تعمل فرق البحث الجنائي على تحديد هوية المصاب، فيما يُنتظر التقرير الطبي لتوضيح حالته الصحية.

