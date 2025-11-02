إعلان

حملات مرورية مكثفة.. ضبط 128 ألف مخالفة و55 حالة تعاطي مخدرات

كتب : علاء عمران

12:47 م 02/11/2025

حملات مرورية

كتب– علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 128714 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها مخالفات (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – التحدث في الهاتف أثناء القيادة – مخالفة شروط الترخيص).

كما تم فحص 1390 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 55 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 817 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط الترخيص – أمن ومتانة)، وفحص 114 سائقًا تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما جرى ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 24 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفة قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

